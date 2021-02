Revela Pati Chapoy que rechazó ser diputada

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora del programa ‘Ventaneando’ Pari Chapoy aseguró que hace unos meses le ofrecieron ser diputada, pero rechazó la propuesta.

Durante el programa, hablaron sobre el ofrecimiento de candidaturas a los famosos, entonces Vicente Gálvez cuestionó a Pati Chapoy si le habían ofrecido alguna candidatura.

“Hace poco sí. No voy a decir quién, ni qué partido, ni qué persona. El año pasado, platicando con equis personaje, ‘Oye, ¿No te gustaría ser diputada?’ Yo le dije: ‘Por supuesto que no’. Es una vergüenza que te lo pidan”.

Por su parte el presentador Pedro Sola reafirmó esa declaración y añadió que él también se negaría a un puesto político.

“Es una vergüenza ser diputado. A mí nadie me ofrece, y si me ofrecieran, yo diría absolutamente que no. Todos son unos bribones”.