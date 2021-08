Remmy Valenzuela reaparece tras golpiza a su primo

Luego de que ocurriera el incidente, extraoficialmente se informó que había perdido la disquera tras la golpiza que le propinó a su primo.

Remmy Valenzuela pidió respeto al tema, ya que es un asunto familiar; sin embargo, enfatizó en que no desea evadirlo.

“Yo no me esperé tanto tiempo por ocultar nada, sino por la tranquilidad de mi familia, de mi gente. Aquí estamos dando la cara a todo lo que ha pasado, pero les pido el respeto, lo resolvimos en familia y es la primera vez que se me sale de control algo familiar. No todo es verdad, tengo mis dudas de las cosas que han dicho”.

El Rey del acordeón informó que las cosas las resolvió con ayuda de su familia; aunque las personas afectadas dijeron tener miedo a represalias.

“Lo resolvimos en familia, lo sacamos adelante y no me meto con la familia de nadie y pido el mismo respeto. Públicamente, alego y peleo con el que sea, pero les pido respeto porque es un tema familiar. Fue un tema al que decidí darle vuelta a la página porque no quiero vivir de eso, no quiero llegar al grado de hablar mal de mi familia porque me voy a ver peor”.