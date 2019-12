CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 11 años, RBD se reencuentra, a través de una foto confirmaron el ansioso encuentro que sus fans habían esperado desde hace años.

La foto la compartieron todos los ex integrantes en sus diferentes redes sociales, en donde los fanáticos se volvieron locos.

Este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros , ni tiene signos de pesos , si no el reencuentro de los seis….Reencuentro de [email protected], mas no de intereses”. Publicó Alfonso Herrera en Instagram

