¿Quién es Amparín Serrano? Muere fundadora de Distroller tras un accidente

MÉXICO.- Amparo Serrano, mejor conocida como ‘Amparín’, falleció en la Ciudad de México, diseñadora mexicana, creadora de la marca Distroller.

‘Amparín’ fue una diseñadora y emprendedora, quien se dio a conocer por su interpretación creativa de la Virgen de Guadalupe, con la ilustración y la frase ‘Virgencita plis’.

Nació en México en el año de 1965, estudió Diseño Gráfico en la Universidad Anáhuac, sin imaginar lo que esta carrera le daría.

Se casó con el empresario estadunidense David West y se fue a vivir a Nueva York. Fue durante esta estancia que comenzó a tomar clases de cerámica y descubrió los primeros destellos que en un futuro sería Distroller.

La popular marca Distroller, tiene libretas, juguetes, juegos de mesa, ropa y otros objetos, con un diseño alegre y colorido.

Distroller tiene presencia en nueve países: Estados Unidos, España, Colombia, Perú, Chile, Panamá, Costa Rica y Ecuador; recientemente, en Argentina, para continuar su crecimiento fuera de México y maximizar su presencia a nivel mundial.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Amparo contó por qué salió de Flans.

“Me corrió Mildred Villafañe, porque ella pensaba… En mi casa, de toda la libertad que hubo, había una regla: terminar una carrera. Entonces, tenía que terminar la carrera de diseño, y Mildred quería que dejara esa carrera y yo no podía dejar esa carrera.

A lo mejor le dio miedo que a la mera hora no llegara… Ahora ya la entiendo, antes no y me costó mucho trabajo recuperarme de eso”.