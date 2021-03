¿Qué tan feliz eres? Descúbrelo con este test

ZACATECAS.- ¿Qué tan feliz te consideras? Si no lo sabes, no te preocupes, preparamos un test para que midas tus niveles de felicidad.

¿Sabías que existe un día que conmemora este estado de ánimo? Se trata de hoy, 20 de enero, así lo estipuló la Asamblea de la Naciones Unidas en 2012.

Así que toma papel y lápiz y responde las siguientes 8 preguntas para saber si eres digno de celebrar este día.

TEST

1.- ¿Cuál es tu primer pensamiento al despertar?

A) ¡Genial, un día más!

B) Cada vez falta menos para el viernes

C) Ojalá no hubiera nacido

2.- ¿Te gusta tu actual empleo?

A) ¡Demasiado, ojalá tuviera más tiempo para ejercerlo!

B) Pues… es peor el desempleo

C) Me gusta el dinero

3.- ¿Cómo te sientes cada vez que pasa un año?

A) Con más conocimientos y experiencia

B) Más viejo, pero me gusta ser mayor de edad y el alcohol, creo.

C) Feliz, cada vez está más cerca la muerte

4.- Si tu vida fuera una película, ¿qué género sería?

A) De aventuras, me gusta descubrir cosas nuevas

B) Dramática, más cuando debo pagar la renta

C) No me gustan las películas

5.- ¿Te consideras una persona positivista?

A) Más que positiva, soy una persona que vibra alto

B) Ni positiva ni negativa, realista

C) Bro, positivismo es una corriente filosófica, ¿cuándo leíste un libro por última vez?

6.- Si en tu empleo te dieran la opción de irte a vivir a otra ciudad, ¿aceptarías?

A) ¡Claro! Me emocionan las aventuras nuevas

B) Depende, ¿cuál es el clima de la ciudad nueva?

C) ¿Sabes cuánto cuestan las mudanzas?

7.- Si te ofrecieran 10 millones de pesos a cambio de no volver a ver a tu familia, ¿aceptarías?

A) ¡Para nada! Soy lo que soy gracias a ellos, nunca los abandonaría

B) Los tomo pero me ofende muchísimo ¿Puedo hacerles transferencias, verdad?

C) ¿Dónde firmo?

8.- ¿Qué cosa te estresa demasiado?

A) En ocasiones mi trabajo, sin embargo lo disfruto bastante

B) Terminarme la quincena en 2 días

C) Existir

Resultados

Si tuviste mayoría A: sin lugar a dudas eres una persona inmensamente feliz. Te gustan los nuevos retos y compartir tu vida con quien amas. Disfrutas cada momento sin importar lo malo que sea; siempre encuentras el lado bueno de las situaciones.

Si tuviste mayoría B: no eres feliz, pero tampoco infeliz. Es preocupante tu nivel de indecisión, el día que sepas lo que quieres podrás ser como A.

PD: espero que tu situación económica mejore, ojo con las adicciones.

Si tuviste mayoría C: definitivamente no eres feliz. Tres palabras: VE A TERAPIA.

Por cierto, a nadie le caen bien los intelectuales; cambia tu manera de ver la vida o terminarás sin amigos (si es que tienes).

TE QUEREMOS, C, VIBRA ALTO.

¿Cuáles fueron tus resultados?