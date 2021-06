Pau Donés es recordado a un año de su fallecimiento

CDMX.- Hace un año la noticia de la muerte de Pau Donés dio un golpe duro al mundo de la música y aún continúan sanando la cicatriz que dejó su partida a través de su música.

El vocalista de Jarabe de Palo luchó contra el cáncer de colon durante varios años y tras nueve discos publicados, incluso, el último sólo unos meses atrás, la agrupación perdió a su frontman, a los 53 años de edad.

A finales del 2020 le otorgaron la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes a título póstumo.

En sus últimas apariciones en público, Pau Donés no se cansaba de repetir que “Vivir es urgente” y alertaba que el futuro no existía, que era necesario no sólo perderle el miedo a la muerte, sino a la vida.

“Era un hombre fuerte, supongo que tendría sus momentos de bajón, pero los resolvía muy rápido gracias a su carácter, y eso le venía de nacimiento”, mencionó Marc Donés, hermano del vocalista.

El creador de La Flaca conocía su fatal destino, por lo que anticipó parte de su último álbum “Tragas o escupes“.

La publicación discográfica marcó su regreso a la música tras un fuerte tratamiento médico y como dijo, “es una forma de agradecer a todos por su apoyo en los momentos más difíciles de la vida”.

“Eso que tú me das” fue el primer sencillo del disco y el título de un documental dedicado al cantante donde Donés expresa a corazón abierto sus pensamientos, miedos y deseos.

Amigos y admiradores preparan una serie de actividades para homenajear al artista en su primer aniversario luctuoso y, además, recabarán fondos para los proyectos de lucha contra el cáncer en los que estaba involucrado.

El 24 de julio se realizará un concierto dentro del festival Sonna Huesca en la localidad Montanuy, en el que se presentarán los demás integrantes de Jarabe de Palo para interpretar los temas emblemáticos de Pau Donés.

Músicos se unen para homenajearlo

Al menos 50 músicos y amigos participaron en la grabación de Jarabe de Palo “Valiente“, dedicada al artista fallecido hace un año.

“Valiente” es una canción compuesta por Pau Donés para rendir homenaje a los emigrantes pero, en esta ocasión, todos los músicos que formaron parte de Jarabe de Palo en diferentes épocas, los técnicos, mánagers, amigos y “toda la familia musical jarabesca”, han querido dedicársela a Donés porque “realmente, aquí, el valiente es él”, según el productor musical de esta versión, Micky Forteza-Rey.