Novia de Sammy reaparece y rompe en llanto tras acusación sobre el dinero

MÉXICO.- Zuleika Garza, prometida de Sammy Pérez, rompió el silencio para aclarar y desmentir las acusaciones respecto a que huyó con el dinero del actor tras su fallecimiento.

Fue en entrevista para ‘Es Show’ donde la mujer expresó que ella jamás huyó e incluso mostró pruebas de que ella entregó las tarjetas bancarias a los familiares de Sammy.

El sobrino del comediante la acusó de desaparecer, pero ella aseguró que tuvo que aislarse por el Covid-19 y que nunca ha salido de la ciudad como dijo Daniel Pérez.

“Buenas noches, la verdad que estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas. Yo no estoy, no he huido, no me he escondido, aquí estoy en Colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mí muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí está el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor”, dijo.