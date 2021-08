Acusan a la novia de Sammy Pérez de desaparecer con el dinero del actor

MÉXICO.- El sobrino de Sammy Pérez reveló que Zuleika Garza, novia de su tío, desapareció con las cuentas bancarias del famoso.

Daniel Pérez dijo que está preocupado por el paradero de Garza, pues no se supo nada de ella desde que se dio a conocer que Sammy falleció.

Ella debía firmar la salida del cuerpo de Pérez del hospital, pero cuando intentaron buscarla ella se había esfumado.

Tras esta situación, llegaron a pensar que Zuleika era positiva al Covid-19 y que por eso no salía; pero sólo recibieron una llamada donde les decía que saldría de la ciudad.

“Al inicio suponíamos que también tenía covid y que por eso no había salido ni se había contactado, pero sólo llamó para decir que había salido de Colima y que no podía regresar”, comunicó Daniel Pérez.

Daniel externó que Zuleika tenía acceso a todas las cuentas bancarias de Sammy, por lo que piensan que despareció con ellas porque siempre estuvo con el actor por interés.

“Creemos que sólo lo de sus cuentas bancarias, pero no sabemos cuánto es. Mi tío trabajaba mucho y tenía su dinero, y aún así prefería llevar una vida sencilla; a Zuleika la mantenía y le daba muchas cosas, le daba una buena vida. No sé mucho de ella, pero sus intenciones no eran las mejores, andaba con él por interés. Esperamos que él no haya puesto sus cuentas a nombre de ella, pues tiene acceso a todo. No sabemos nada sobre eso –las cuentas bancarias de Sammy– hasta el día de hoy, vamos a averiguarlo y a llegar al fondo de la situación”, externó.