Muere Marie Fredriksson, vocalista de Roxette

SUECIA.- Marie Fredriksson, cantante y compositora de la banda sueca Roxette, perdió la vida a los 61 años, por un tumor cerebral.

Hace algunos meses, la intérprete de “It must have been love”, publicó su autobiografía titulada “Listen to my hearth”.

En el 2002, le detectaron un tumor cerebral y la cantante tuvo que someterse a varios tratamientos; incluso, tuvo que volver a aprender a caminar, hablar y leer.

La gerente de la banda confirmó mediante un comunicado de prensa la muerte de Marie: “Con gran tristeza debemos anunciar que uno de nuestros más grandes y queridos artistas ha fallecido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre”.

Roxette estaba integrado por Marie Fredriksson y Per Gessele; la banda empezó en 1986 y vendió 75 millones de discos a nivel mundial.

Además, Roxette fue el primer grupo de habla no inglesa que grabó un MTV Unplugged.

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/CTegAUGrXG

— Per Gessle (@PartyPleaser) December 10, 2019