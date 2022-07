Mónica Naranjo exigió que Horacio Villalobos no estuviera en La Academia

MÉXICO.- La Academia, un reality show de TV Azteca, contó con la presencia de Mónica Naranjo, la cantante española estuvo en el octavo concierto.

En esa emisión Horacio Villalobos se ausentó, no se dijo la razón por la que el periodista y crítico salió, en redes sociales circulan versiones y hay polémica sobre el hecho.

Una de ellas es la que dio la periodista Angélica Palacios, quien señaló que Mónica Naranjo exigió que Horacio Villalobos no estuviera presente en el show, pues ella estaría.

“Mónica Naranjo hizo valor de su espacio en La Academia, dijo ‘ok, yo estoy en La Academia pero quiero fuera a este señor , no quiero que se acerque a mí, no quiero que esté él ahí cuando yo cante, cuando yo esté con los muchachos, cuando yo llegue al foro, no lo quiero ver’”, contó Palacios.