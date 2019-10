Michael Keaton podría volver a usar el traje de Batman

ESTADOS UNIDOS.- El actor Michael Keaton, podría volver a vestir el traje del Caballero de la Noche después de interpretarlo en “Batman” (1989) y “Batman Returns” (1992).

DC ya piensa en su siguiente proyecto cinematográfico, después del éxito de “Joker”, por lo que piensan hacer la adaptación live action de la serie animada “Batman Beyond”, ganadora de dos premios Emmy.

BATMAN BEYOND

Según el portal We Got This Covered, supuestamente WB quiere hacer una película de Batman Beyond con Michael Keaton como old Bruce Wayne. Si familia, todos nuestros sueños se harían realidad si esto es cierto.

Tómenlo como un rumor por ahora, porque es We Got… pic.twitter.com/Tl5wVh8EhX

