“Me casaría contigo” dice J Balvin a Ricky Martín tras publicación contra la homofobia

LOS ÁNGELES.- Luego de que Ricky Martín, publicara una fotografía contra la homofobia, el reguetonero J Balvin se conmovió y envío un tierno mensaje.

Todo inició cuando el cantante boricua posó para una revista con su esposo Jwan Yosef y recibió miles de mensajes de odio.

Ricky Martín mostró su preocupación por la intolerancia que existe contra las parejas del mismo sexo.

El mensaje del interprete de “La mordidita” tuvo un gran impacto por su sinceridad.

“No es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”, aseguró el intérprete.