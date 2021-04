‘Master of none’ regresa a Netflix pero con nueva protagonista

‘Master of none‘ volverá al catálogo de Netflix con seis nuevos episodios, pero con una sorpresa: tiene nueva protagonista.

En el tráiler de la tercera temporada, la cual se espera que se estrene el próximo 23 de mayo, se puede apreciar que esta entrará en una nueva etapa llamada ‘Master of None Presents: Moments in Love’.

Eso significa que el personaje de Dev Shah, el cual es interpretado por el actor y cocreador Aziz Ansari, pasa ser secundario, y ahora la historia se centrará en Denise, su mejor amiga de toda la vida.

Este cambio significa que la actriz Lena Waithe tendrá el rol de protagonista.

Pese a que Waithe ya fue la protagonista en un episodio de la segunda temporada junto con Ansari, mismo con el que se llevó el premio Emmy, en la nueva temporada todos los episodios están escritos por Waithe y Ansari.