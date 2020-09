Mark Ruffalo envía inesperado mensaje a Chris Evans tras publicar su “pack” por error

Este sábado, Chris Evans se convirtió en tendencia en redes sociales debido a un pequeño descuido al compartir una publicación, ante esto su compañero de grabaciones, Mark Ruffalo le envió un inesperado mensaje.

El “Capitán América” pretendía compartir un clip en sus redes sociales, pero olvidó un pequeño detalle, revisarlo y editarlo.

El video que mostró, al final tomaba parte de su galería donde el actor tenía fotos de sus partes íntimas, por lo que miles de seguidores comenzaron a opinar al respecto.

Su coprotagonista en “Avengers”, Mark Ruffalo le envió un mensaje con respecto al incidente que tuvo.

Ruffalo comparó las acciones del Presidente de Estados Unidos con el error de Evans, por lo que dijo, sus fotos no eran tan malas.

Este tuit tiene más de 200 mil “Me gusta”, pero como en todo, hubo quién lo criticó de expresarse así vía pública y no haberlo hecho en mensaje privado.

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See… silver lining.

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020