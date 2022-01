Mariana Rodríguez no teme a denuncias por adopción del bebé

NUEVO LEÓN.- Mariana Rodríguez admitió que las redes sociales se han salido de las manos por lo que dijo no tener miedo por denuncias por denuncias.

En una entrevista para el diario El País, la titular de la oficina AMAR a Nuevo León aceptó el mal uso que se le puede dar a las redes sociales.

Por lo que aseguró que seguirá cometiendo errores ya que no es perfecta.

Dijo que no pretende victimizarse por lo que prefiere hacerse responsable de sus actos.

“A mí no me gusta victimizarme. Soy responsable de mis actos. Me podría hacer la víctima, decir que todo el mundo me ataca, pues no, a veces me lo gano, y a veces hay errores y en estos seis años cometeré muchos. Me ha tocado aprender de manera pública que a veces es más duro y sí duele, pero yo soy quien se está exponiendo y nadie lo está haciendo por mí. Es un arma de dos filos y yo tengo que estar de acuerdo con ello si comparto mi vida en las redes sociales.”