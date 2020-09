Lupillo Rivera asegura que se dejará el tatuaje de Belinda

MÉXICO.- El noviazgo de Christian Nodal y Belinda sigue dando de qué hablar, en este caso fue Lupillo Rivera quien aseguró que no se borrará el tatuaje que se hizo con el rostro de la cantante.

Ahora que la artista se encuentra en una nueva relación, muchos se preguntan qué va a hacer Lupillo con la imagen de su ex.

Y fue en una reciente entrevista para el programa ’De Primera Mano’, donde habló sobre su expareja y aseguró que no tiene pensado quitarse el ‘tatoo’.

Asimismo, dijo que la única manera de retirarlo sería si algún día su pareja se lo pide.