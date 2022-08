¿Le pagará a Johnny Depp? Informan sobre venta de mansión en California de Amber Heard

MÉXICO.- La actriz Amber Heard decidió poner en venta una casa de California, según señala el portal TMZ.

La casa está ubicada en Yucca Valley, San Benardino, y pertenecía a la expareja de Jhonny Depp, Amber Heard. Se vendió en $1.05 millones de dólares.

Dicha propiedad se habría adquirido en el 2019 por 570 mil dólares a través de un fideicomiso anónimo que, supuestamente tiene vínculos con Heard.

Asimismo, la actriz de ‘Aquaman’ ganó casi el doble de lo que pagó por la casa hace tres años. La compró antes de la pandemia.

El dinero que ganó vendiendo su propiedad se podría utilizar para pagar el adeudo que tiene con Johnny Depp que tiene que pagar más de 8 millones de dólares tras el juicio de difamación.

Go inside Amber Heard’s Yucca Valley retreat. For more photos and info: https://t.co/mZGeyCItyj pic.twitter.com/2IYnJJkT46

— Dirt (@DirtDotCom) June 1, 2022