José José, una vida de abuso sexual y adicciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los secretos que más le costó contar al recién fallecido José José, fue el abuso sexual que sufrió por parte de sus amigos, lo que lo orilló a refugiarse en sus adicciones.

Durante 30 años fue alcohólico, y la cocaína lo mantenía más o menos sobrio los días de concierto.

Esta adicción comenzó desde muy pequeño, como un escape a su terrible infancia, como él la recordaba; con un padre violento y ausente, y los abusos por parte de los que él consideraba sus amigos, el único abrigo que encontraba era en las drogas y el alcohol.

Fue a su hija Marisol a quien le confió tan terrible secreto, relató su ex esposa Anel Noreña en una entrevista televisiva:

Los agresores eran unos niños igual que él, vivían cerca de su casa y tomaban desde chicos.

José José contó sobre este suceso hace algunos años durante una entrevista, y comentó todo lo que tuvo que pasar para llegar a las drogas:

“Cuando te traiciona una mujer te refugias en tus amigos, cuando te traicionan tus amigos te refugias en la botella; es muy doloroso, he cargado con tantas traiciones que no me quiero acordar porque me vuelve a doler”, comentó.