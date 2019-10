Joaquin Phoenix sorprende a fans en sala de cine mientras proyectaban ‘Joker’

ESTADOS UNIDOS.-Este fin de semana fue el estreno de la aclamada y esperada cinta ‘Joker’. Sorprendió a la crítica y a los espectadores,no sólo la calidad de la cinta en sí, sino la notable actuación del actor Joaquín Phoenix.

El actor Joaquin Phoenix quien interpreta a Joker en la película homónima, apareció sorpresivamente en varias salas de cine en Los Ángeles,California durante la proyección de la cinta. Cabe mencionar, que la producción cinematográfica se convirtió en la de mayor éxito de octubre de todos los tiempos.

Al terminar la función, Phoenix apareció en la sala sorprendiendo a los asistentes. El brillante actor accedió a tomarse fotografías con los espectadores además de hablar un poco y convivir con ellos.

Las personas presentes mostraron su admiración y la emoción a Phoenix por su interpretación de Arthur Fleck, quien poco a poco va perdiéndose en una irrealidad sofocante hasta convertirse en el famoso Joker.

Muchos afortunados de la inesperada aparición del actor compartieron en redes sociales fotografías o videos del encuentro. Joaquin Phoenix se disculpó por hacer encender las luces con anticipación y dijo:

“espero que les haya gustado. No me digan si no lo hicieron. Incluso si lo hicieran, no quiero saberlo. Pero muchas gracias”.