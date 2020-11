Horóscopos 27 de noviembre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Es mejor que no entres en discusiones banales que no te llevarán a ningún sitio. Ve a lo tuyo hoy sin pararte a pensar en las razones de los demás. Cada uno sabe lo que debe de hacer y tu lo tendrás muy claro ahora. Tu mente te ayuda a discernir lo más conveniente.

Alguien te ha apoyado mucho en los últimos tiempos y puede que sea una persona con poder de alguna clase. Es hora de devolverle el favor o de agradecerle públicamente el trato que ha tenido contigo. No te cortes a la hora de hacer público.

No debes huir de las responsabilidades familiares, ya que eso te puede traer consecuencias negativas en el futuro y aunque ahora te parezca lo mejor y lo más cómodo, en el fondo sabes que no está bien y que has mirado demasiado para otro lado.

Hoy vas a estar en consonancia con tu sentido del deber y no te va a importar dedicar cierto tiempo a una labor solidaria en la que te implicarás bastante. Será muy reconfortante ver sonrisas a tu alrededor en personas que casi ni te conocen.

Aunque no lo creas, las situaciones negativas también tienen su lado positivo si se sabe buscar. Hoy debes intentarlo. Escucha un consejo desinteresado que te vendrá muy bien en este sentido. Será una enseñanza sabia y no debes dejarla de lado.

Hay personas que se alejan de ti y que quizá no vuelvan a aparecer y no sabrás muy bien por qué, pero es algo que no es extraño. Deja ir a quien no quiera seguir a tu lado, llegarán otras antes de lo que crees. La amistad es algo de largo recorrido.

Si has estado muy pendiente de la salud de otros, o de familiares, quizá has dejado de lado vigilar la tuya en condiciones. Es momento de pasar revista a tu organismo, así que hazte un chequeo ahora y no lo dejes para más adelante una y otra vez.

No descartes que las cuestiones económicas sean hoy lo que más te interesen o preocupen. Podrás dedicarle tiempo a planificar mejor esta parte de tu día a día y cuanto más orden, mejor. Pide ayuda a alguien que se le dan bien las cuentas.

Vas a sentirte bastante bien al finalizar el día porque dejarás muchas cosas de lado, quizá labores profesionales que no son urgentes. Harás bien en separar todo lo que puedas el trabajo y tu hogar, incluso si compartes el espacio para trabajar.

Asume que hay cosas que ya no son como antes y que eso se refleja en todos y cada uno de los que te rodean. Deberás atender a alguien de la familia política y dejar tus asuntos de lado en esta jornada, a pesar de que te gustaría descansar.

Si estás en relación con niños, bien familiarmente o bien por el trabajo, te vas a sentir con mucha alegría que recibirás de ellos. Te aportarán una visión que te hace sonreír y sentir mucho bienestar. Son un punto muy positivo para ti.

Alguien te va a sorprender mucho con sus comentarios y te darás cuenta de cómo piensa, pero no debes darle más importancia de la que tiene, no entres en discusiones de ninguna clase. Te conviene distraerte con alguna película o un libro.