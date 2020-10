Horóscopos 26 de octubre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Recuerda que lo mejor en estos momentos no es mostrar tensión ni pedir explicaciones de manera abrupta. Controla tus emociones porque eso te va a servir mucho más de lo que crees ahora. Llegará una ocasión en la que controlarás mucho todo.

No sabrás qué decir ante un acontecimiento o un hecho muy impactante y que aunque no tiene nada que ver contigo, al final puede influir de alguna manera en tu vida. Mantén toda la calma posible y espera a ver cómo reaccionan los demás y lo que sucede.

Ponerse a la defensiva en un tema familiar no es lo más inteligente porque tarde o temprano tendrás que enfrentarte a él, así que lo más hábil en este momento es plantearte cuál es tu mejor estrategia. Puede que toque ceder y poner de tu parte más.

Encuentras un motivo para la alegría hoy porque todo te lleva a sentar las bases de una relación que puede ser muy importante en el futuro. Conoces ya a esa persona, pero la mirarás con un ojos renovados. Eso te dará una fuerza renovada.

No debes bajar la guardia para conseguir tus objetivos, porque incluso si no ves que sea el momento más oportuno, lo que sí está claro es que debes hacer lo que te has propuesto. No todo está en tu contra, simplemente los hechos son los que son.

Tu parte más sensible sale a la luz y te vas a sentir con mucha empatía con personas o situaciones algo complicadas o tristes. Procura tener la mayor objetividad y no dejarte arrastrar por ese lado apesadumbrado que no es el que mejor te viene psicológicamente.

Alguien te dice hoy unas palabras de aliento, algo que te viene bien para enfrentarte a cierta situación algo tensa. Te regeneras por dentro y vas a mirarla con otra perspectiva tras esos consejos que serán muy sabios. Deja aflorar lo que te hizo daño.

No tengas prisa hoy por un asunto que realmente no te beneficia bastante a ti, y que puede significar hacerle el juego a alguien que de alguna manera es tu adversario. Juega bien todas tus cartas y opciones. No descubras tus intereses antes de tiempo.

Aunque hayas tomado una decisión en el pasado que ahora te traiga pesadumbre, no debes dejar que esté influyendo tanto en tu presente. Puedes cambiar las cosas si te lo propones, ya lo verás. Y en cualquier caso, lo importante es lo de ahora.

No es momento de inversiones arriesgadas, y tu tendencia a no gastar demasiado se va a poner hoy sobre la mesa, aunque esto puede derivar en una discusión con la pareja o la familia. Procura equilibrar todo para que nadie se sienta frustrado.

Quizá no es el mejor momento para plantearte eso que quieres hacer respecto a tu relación de pareja, marcar otros límites o incluso un alejamiento. Date un poco de tiempo para decidir ese paso. Es algo que no debes precipitar de ninguna manera.

No te preocupes si te enteras de una noticia que afecta a una persona a la que aprecias mucho y no es muy positiva. No dejes que influya en tu ánimo, porque pronto todo va a ir mejor para ella. Eso sí, muéstrale tu cariño o tu apoyo y generosidad.