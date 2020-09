Horóscopos 22 de septiembre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

No dejes que los árboles no te dejen ver el bosque. Si recibes cierta tensión en el trabajo y crees que alguien está actuando en tu contra, no digas nada sin haber comprobado antes todos los aspectos del asunto. Hay hechos que desconoces, ojo.

Hay asuntos que dan un vuelco, sobre todo los relacionados con la economía y lo que te parecía un desastre se convierte de repente en una oportunidad de cambio y de mejorar tu vida personal. Pon mucha atención y no tengas temor, ve con paso firme.

Cuidado con cierta tentación a dejar tiradas algunas cosas importantes, sobre todo las relacionadas con los estudios o cursos que has emprendido. Por mucho que de momento no veas rendimiento en ello, debes seguir sin desfallecer. Alguien te apoya.

No es el mejor día par las relaciones sentimentales, así que si estás pensando en dar algún paso en este sentido, lo mejor es que esperes y sobre todo, no idealices a nadie, todos tenemos defectos, no lo olvides. Pero eso no significa que pierdas la ilusión.

Te propones perfeccionar algo de tu profesión o de lo que has estudiado y para eso quizá debes cambiar de lugar de residencia. Alguien te ayudará e impulsará tus aspiraciones. Muestra tu agradecimiento con palabras o con hechos. Es importante.

Poner a funcionar tus mejores habilidades y elaborar una estrategia que no signifique una ambición desmedida, es lo mejor para tratar un asunto relacionado con el trabajo. No debes ir de frente, no daría buen resultado y debes tenerlo muy en cuenta.

Esas pequeñas cosas que te gustan, como leer un libro o ver una película te van a dar hoy muchos buenos momentos en los que te gustará estar muy a tu aire. No necesitarás de nadie para disfrutar mucho. Verás lo bien que lo pasas sin nadie que te presione.

Es mejor que busques en tu interior para darte cuenta de todo lo bueno que tienes y que a veces no valoras. No pienses más en lo que te falta, porque de esa manera sólo vas a encontrar frustración. Piensa en lo que posees y lo feliz que te puede hacer.

Alguien te pedirá discreción al contarte un asunto delicado que afecta a varias personas y no debes de dejarte llevar por la tentación de hablar de ello con nadie. Podrías perjudicar mucho con esos comentarios y sentirte muy mal más tarde.

Es conveniente que asumas el paso del tiempo porque es algo inevitable, pero no de una manera negativa. Es hora de que aprendas a vivir en el presente para ir día a día superando los obstáculos que se presentan. El futuro ya llegará.

Sentirás hoy emociones diversas, pero sobre todo sucederá algo que te va a poner a saltar de alegría y es que ves que alguien a quien quieres mucho, se le acaba por fin, una etapa de dificultades y aislamiento. Vas a estar muy sonriente por la nueva situación.

Ese cambio de objetivos profesionales que planeas es una idea excelente ya que te puede venir muy bien para airearte, buscar nuevos campos y tener la mente despierta y activa. Te irá de maravilla porque no te obstinarás en seguir en algo que ya no puedes hacer.