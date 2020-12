Horóscopos 18 de diciembre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Ves cerca unas cortas vacaciones o un respiro en algunos asuntos que te han presionado mucho emocionalmente y eso te pone de buen humor para encarar un fin de semana agradable en el que te relajarás. Desconecta en cuanto puedas de todo lo laboral.

No vas a poder evitar tener que ocuparte de asuntos domésticos que te parecen un rollo o que te cansan demasiado a estas alturas de la semana. Procura hacerlos en cuanto puedas y darte un rato de descanso después. Por la noche sentirás más calma.

Una conversación muy interesante con un amigo o amiga te puede abrir los ojos a alguna oportunidad laboral o profesional o a un proyecto en el que no habías caído antes. Síguele la pista cuanto antes, ponte a buscar información para saber más.

Mirarás con mucho interés una propuesta de alguien que te ofrece un negocio o un trabajo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, o con el respeto por el medio ambiente. Será muy interesante y podrás acceder a un sector muy prometedor.

Si quieres avanzar en tu camino profesional, hoy te darás cuenta de que debes centrarte en ampliar conocimientos e incorporar tecnologías. Será un reto, pero te implicarás y le sacarás mucho partido, aunque suponga horas de trabajo y dedicación.

No divulgues nada íntimo de una persona, quizá un compañero o compañera de trabajo, porque eso no te beneficia y podría traerte problemas. Hoy debes reservar mucho tus comentarios en todos los sentidos. La cautela nunca está de más.

Si alguien ha tenido contigo un detalle o unas palabras que no te han gustado mucho, no hagas una tragedia de ello porque quizá no son malintencionadas y sí fruto de los nervios o las tensiones. Déjalo pasar, hay muchas tensiones que afectan el ambiente.

Vas a recibir algún mensaje muy positivo con el que te sentirás reconfortado o reconfortada si has tenido alguna pérdida hace poco o un revés de cualquier tipo. Te vendrá muy bien sentir esa empatía que te renovará bastante.

Se acentúa tu lado más amable y positivo y eso significa que quien esté a tu lado, ya sea familia, pareja o compañeros de trabajo, van a sentir esa calidez y esa cercanía que respirarás hoy. Aunque tu vida social se haya reducido, hoy la sentirás cercana.

Es tiempo de cambiar costumbres tradicionales y de adaptarte a lo nuevo, por mucho que te cueste en algunos aspectos. Pero debes hacer un esfuerzo por ello y empezar a disfrutar de sus ventajas. Las tiene y sólo es cuestión de encontrarlas.

Te vendrá bien buscar actividades que te ayuden a renovarte mentalmente, pero sobre todo cualquier cosa que te guste y que te relaje, ya sea un libro, una película o un paseo. Distraerte será fundamental en este final de semana en el que te interesa cuidarte.

Procuras ayudar a alguien, un hijo o un amigo, por el que te estás preocupando mucho al ver su situación, pero no quieres que se entere nadie de esa buena acción y más si es con dinero de por medio. Haces bien, cuanto más discreción, mejor saldrá todo.