Horóscopos 06 de abril del 2021

No te quejes de lo que no tienes, ya que eso siempre es algo que supone una pérdida de tiempo innecesaria. Debes dar las gracias por lo que tienes y por lo que puedes hacer. Asumir la realidad es bueno y te permite evolucionar y fluir.

Hoy te saldrán algunas cosas de una manera más relajada y podrás controlar a tu alrededor cómo están funcionando algunos asuntos, sobre todo los relacionados con la familia, lo doméstico o los hijos, si tienes. Estar en ello te descubrirá cosas.

No es momento de hacer reproches a nadie, ya que debes de asumir que cada uno hace con su vida lo que desea, así que si no estás de acuerdo con algo de un familiar o de la pareja, debes respetarlo y no querer imponer tu criterio por encima.

Llega algo que te trae un soplo de alegría y de esperanza. Puede que sea algo relacionado con la familia, como una boda o un nacimiento, en cualquier caso una noticia feliz que te hace sonreír mucho. Es bueno que la compartas y que tengas ilusión.

Es muy posible que tengas que estar pendiente de una persona que necesita que alguien le eche una mano o se preocupe por asuntos del día a día o de su salud. Procura que la implicación emocional no ciegue tu criterio. La objetividad es la mejor solución.

No te dejes llevar por un súbito arranque de mal humor ni te vengas abajo si ves que en el trabajo hay alguien a quien mandan a ocupar el puesto que tu anhelabas. Debes asumir esa realidad cuanto antes y no pensar que has hecho algo mal.

Haz bien todas la cuentas y no dejes sin controlar nada para ver si puedes mantener o no una situación que se ha estancado por el tema económico. Es posible que tengas que tomar una decisión pronto. Pero aún te faltan algunos datos, búscalos.

Alguien te ayuda mucho hoy a solventar un pequeño problema que implica tiempo, sobre todo. Debes mostrar tu agradecimiento y tu intención de devolver el favor cuando sea necesario. Sonreirás por lo que han hecho por ti, y eso te hace bien.

Saltarse las reglas no solucionará un asunto que tienes entre manos, quizá relacionado con una venta o una herencia. Debes buscar asesoramiento profesional y dejarte guiar, pero con la verdad por delante. Los atajos no te van a ayudar.

Hoy podrás hablar con alguien que te puede dar mucha información para aclarar esas dudas que siguen teniendo en asuntos profesionales. Lo importante es que ahora busques otras opciones. No te quedes con las manos vacías.

Esperas los resultados o comentarios sobre un trabajo que de alguna manera supone un examen para ti y van a llegar pronto, pero no empieces a mirar el móvil sin parar. Respira hondo y mantén la calma, piensa en otra cosa.

Escuches lo que escuches, no te creas nada de lo que hoy cierto círculo de personas pueden comentar. Lo que te interesa es atenerte a los hechos y esos aún no han llegado. Es cuestión de poco tiempo que los conozcas de primera mano.