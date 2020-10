Horóscopos 04 de octubre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Consigues avanzar en un asunto que te has propuesto que tiene que ver con tus reacciones emocionales. No te dejarás llevar por el enfado o el mal humor y eso será un gran triunfo interior para ti. Mejora tu relación con ciertas personas y te sientes con mucho ánimo para todo.

Si te ocurre algo que te preocupa, no debes ocultárselo a la pareja porque se acabará dando cuenta y pensará que no tienes confianza en ella. Lo mejor es que verbalices esas preocupaciones y las compartas. Quizá veas así que no es algo tan importante.

Hoy tendrás mucha más tranquilidad para organizar tus cosas y estarás a tus anchas con tus actividades o simplemente descansando. Es una buena opción para desconectar totalmente y volver a reiniciarte mentalmente. Olvidarás ciertos problemillas caseros.

Si haces más ejercicio, notarás que tu imagen mejora. No es necesario batir ningún récord ni querer llegar a los juegos olímpicos, simplemente no dejarse llevar por la pereza y dejar de lado el sedentarismo que puede ser a la larga muy perjudicial.

Es muy probable que te impliques con una labor solidaria o que vayas a ver a alguien que está solo o sola y es muy mayor y necesita compañía. Todo eso te va a venir muy bien también para no quedarte en casa toda la jornada, porque se te haría pesado.

No te interesará hablar con una persona delante de otra, así que ten controlado el móvil para evitar esa conversación que podría dar lugar a malentendidos. Quizá creas que es una precaución innecesaria, pero no es así, merece la pena que lo hagas.

Hay temas que tienen que ver con el gasto o con el ahorro por los que hoy puede surgir una discusión con la pareja en un momento dado. No estarás de acuerdo con sus planteamientos, pero la presión no es la mejor manera de solucionarlo.

Hay un cambio de perspectiva en alguien cercano que te puede pedir que hagas algo especial por él o por ella. Si no lo ves claro y no te dice de qué se trata o anda con misterios, no te dejes llevar por la curiosidad. Debes ser muy prudente.

Mucha emoción porque ves que hay una persona que sale de un problema y eso es algo que te va a dar una inmensa alegría y querrás contárselo a todo el mundo. Se alejan de ti esos miedos que tenías y que ves que ya no hay razón para ello.

Recuperas una posición más ajustada en relación con los amigos y amigas y olvidas algunas actitudes que no eran las más convenientes, con todo eso la comunicación va a ser mucho más fluida y natural, sin trabas de ninguna clase.

Reinventarse, buscar otros objetivos profesionales y vitales puede ser ahora lo que te debes plantear seriamente, pero sin ningún drama ni nada por el estilo, simplemente con calma y con la idea de empezar de cero. Aún estás a tiempo.

