Horóscopos 04 de febrero del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Alguien se acuerda de ti y te hace llegar un mensaje en el que podrás comprobar que no todo es blanco o negro. Hay muchos matices y ahora te vas a dar cuenta de ello y lo apreciarás en lo que vale. Procura disfrutar de lo que te rodea.

Si pides un favor o tienes que dar una orden, hazlo de la manera más amable posible, ya que así conseguirás lo que te propones y sin que se provoque ningún tipo de tensón que es completamente innecesaria. Saber mandar es un arte que se puede aprender.

Sabrás por fin que si te lo propones, puedes sentirte mucho mejor y ver las cosas con mucha más perspectiva. Esa luz que se enciende hoy al final del túnel te va a permitir moverte con mucha más calma. Hay alguien muy positivo cerca de ti.

Cada vez que debes gestionar un tema espinoso, te escondes detrás de otra persona y eso es algo que no es nada correcto y que te puede traer algún problema si sigues sin echarle valor y hablar sin tapujos. Busca la honestidad y te sentirás mejor.

Es cierto que te gusta ver reconocido tu esfuerzo y que eso se note en tu cuenta corriente. Si crees que puedes aspirar a más, no debes quedarte sin hacer nada. Por intentarlo, no se pierde nada. Pero hazlo con picardía y habilidades sociales.

Alguien va a alabar un trabajo que has hecho y lo cierto es que además puede que con él estés ayudando mucho a una persona que necesita de ese apoyo que sabes darle no sólo en lo material, también en lo personal. Debes sentir mucha satisfacción.

Negarte a cumplir las normas puede ser una postura demasiado fácil y además bastante egoísta. Piensa que lo que haces también repercute en los demás, ya que nadie está solo en el mundo y sí rodeado de personas. Reflexiona sobre el bien común.

La luna menguante en tu signo no te va a atraer un día especialmente radiante, al contrario, te llevará a sentir una cierta desgana porque algunos temas se te están resistiendo y no salen a tu gusto. Intenta no culparte y ver el lado positivo.

Tendrás muchas tareas que hacer en diversos frentes, quizá las más cotidianas o domésticas sean las que tengas que dejar un poco apartadas. Alguien va a reclamar tu presencia con un tema legal y no podrás de dejar de atender esa llamada.

Si no sabes cómo resolver un problema, tendrás que pedir ayuda y eso implica que quizá sea una ayuda profesional y tengas que desembolsar cierta cantidad por ello. Hazlo, te interesa aclarar todo aunque te cueste algo de dinero.

Lo mejor es que hoy no te preguntes demasiadas cosas ni le des vueltas a la cabeza. Si alguien te propone pasar un rato de diversión o charla frívola, incluso de manera virtual, acéptalo. Te relajará bastante y te cambiará el humor a mejor.

No insistas en ponerte en contacto con una persona que no quiere verte o hablar contigo porque solo vas a conseguir ponerte triste ante su negativa. Si es un familiar, deja que todo vuelva a su cauce con calma. Ahora no podrás forzar nada.