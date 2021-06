Hermano de Steph Gómez envía mensaje tras su muerte

MÉXICO.- Fernando Gómez, hermano de Steph Gómez, dedicó un emotivo mensaje de despedida tras la muerte de la atleta.

Fue a través de Instagram que Fernando publicó una fotografía y agradeció a su hermana por todo lo vivido.

“Te amo, ¡gracias! Encendiste en mí una flama imposible de extinguir, desde el primer día que te vi en esa cuna. Sigue brillando como siempre y solo tú lo sabes hacer, te voy a extrañar my hero, my champion, my champi (mi heroína, mi campeona). ¡Ánimo que el cielo está de fiesta!”, escribió.

Asimismo, días antes, el hermano de Steph Gómez compartió una imagen en donde ambos posaron. En ésta, expresó que estaba siendo fuerte porque la esperaba. Mostró que tenía fe de volver a estar con su hermana.

“Aquí estoy, atrás de ti, no me ves ¡y yo tampoco a ti! Lo que quieras soy: cómplice, amigo, hermano, esquina, fotógrafo, masajista, psicólogo, lo que tú quieras, ¡a dónde quieras! ¡Venga Coach! te estoy esperando y por ti soy fuerte y por ti no me estoy dejando vencer por la incertidumbre porque tú me enseñaste que hay situaciones y experiencias difíciles pero no imposibles y los límites se los pone uno mismo, que en cada competencia entregas todo y como siempre me da miedo verte competir, me quedo atrás viéndote de lejitos porque me duele que te hagan algo, pero siempre regresas con una sonrisa y una luz única del fuego que proyectan esos ojos. Aquí estoy y ¡te estoy esperando cabrona!”, escribió.