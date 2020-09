¡Habrá secuela de ‘El rey León’ live action!

MÉXICO.- Disney confirmó una secuela de ‘El Rey León’ en versión live action; estará bajo la dirección de Barry Jenkins.

Pese a que la crítica no recibió muy bien el primer remake, la recaudación de esta cinta familiar fue bastante grata por lo que la secuela era cuestión de tiempo.

Oscar winner Barry Jenkins will direct the sequel to the 2019 live-action ‘The Lion King’. pic.twitter.com/FQpaRa3LLy

— Film Updates (@FilmUpdates) September 29, 2020