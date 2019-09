¿Green Day, Fall Out Boy y Weezer preparan una gira?

ESTADOS UNIDOS.- Un rumor ha causado que los fanáticos de Green Day, Fall Our Boy y Weezer se coman las uñas intentando descifrar si las sospechas son correctas. De ser así, todo indicaría que las tres agrupaciones harán una gira.

Una pequeña pista

Todo comenzó el fin de semana cuando Billi Joe Armstrong, de Green Day, hizo una publicación en Instagram con la descripción “hella mega”. En el post, etiquetó a Pete Wentz y a Rivers Cumo. Integrantes de Fall Out Boy y Weezer, respectivamente.

Lo que parecía una publicación más sacó el detective privado que todos tenemos y comenzó la conjetura de datos. ¿Qué significa “hella mega” y por qué etiquetar a Pete y a Rivers?

En poco tiempo internet hizo lo que mejor sabe hacer: formular teorías tan probables como fantásticas. Sin embargo, una hipótesis parece que le dio al blanco cuando la palabra clave apareció en un sitio web.

Hellamegatour.com y el misterio de Rainn Wilson

Hellamegatour.com es una página de internet que, como en su nombre describe, podría tratarse de promocionar algún tour.

El sitio, por ahora, no muestra más que un gif de Rainn Wilson en The Office y un pequeño recuadro para introducir una contraseña.

Hasta ahora, nadie ha conseguido descifrar la clave para acceder a lo que se esconde en hellamegatour.com.

Por todas esas evidencias, comenzó a crecer una teoría que sugiere que Green Day, Fall Out Boy y Weezer prevén ir de gira juntos.

Wake me up… on september 10?

Una cuenta de Instagram con el nombre Hella Mega apareció y desapareció el fin de semana. Sin embargo, nos regaló un pequeño video de 43 segundos en el que aparece Billi Joe Armstrong.

Con una guitarra acústica y una playera en la que se lee “Hella Mega” y los símbolos de Fall Out Boy y Weezer, aparece Billi tocando “Wake me up when septembers ends”.

Cuando llega al estribillo, Billi cambia la letra y canta: “Wake me up… on september 10”. Allí aparece el baterista Tré Cool, quien le arrebata la guitarra y la rompe.

Todo apunta a que el misterio será relevado mañana martes 10 de septiembre.