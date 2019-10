¡Game of Thrones está de regreso! HBO anuncia House of the Dragon

House of the Dragon es una serie de la Casa Targaryen. / Foto: Instagram.

HBO provocó gran susto a sus seguidores luego de anunciar que había cancelado la grabación de su episodio piloto de aquel spin-off de Game of Thrones protagonizado por Naomi Watts.

Pues en ese momento el destino de la franquicia parecía incierto y marcaba el final de tan inigualable serie.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que todo quedará aclarado: Game of Thrones ¡está de regreso!, pero con otra serie: House of the Dragon.

Esta nueva etapa será en realidad una secuela a la historia que ya vieron todos sus fans. La cual se enfocará en el pasado de la Casa Targaryen.

David Benioff y D.B. Weiss, George R.R. Martin y Ryan Condal (Colony), serán los encargados de escribir el libreto y su primer episodio será dirigido por Miguel Sapochnik.

Este último alcanzó la fama y se ganó el respeto de los fans, por dirigir algunos de los episodios más populares de Game of Thrones, como La Batalla de los Bastardos.

Cabe destacar que el material de origen, está fuertemente conectado a lo que viene en los libros.

Todo parece indicar que HBO está decidido a recuperar a su público.