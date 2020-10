Gal Gadot protagonizará la legendaria historia de Cleopatra

ESTADOS UNIDOS.- La actriz Gal Gadot, famosa por interpretar a la “Mujer Maravilla”, interpretará a Cleopatra, la reina del antiguo Egipto.

La cinta será dirigida por la cineasta Patty Jenkins y llevarán nuevamente a la gran pantalla la legendaria historia de la reina de Egipto.

La directora, trabajará en la nueva biografía de Cleopatra, y lo hará con un guion de Laeta Kalogridis bajo la producción.

Este proyecto será realizado en conjunto con Paramount Pictures, Charles Roven de Atlas Entertainment y Pilot Wave Motion Pictures; casa productora de Gadot con su socio Jaron Varsano.

La noticia se dio a conocer por Deadline Hollywood y confirmada por la actriz a través de su Twitter.

I love embarking on new journeys,I love the excitement of new projects, the thrill of bringing new stories to life.Cleopatra is a story I wanted to tell for a very long time.Can’t be more grateful about this A team!! @PattyJenks @ParamountPics #AtlasEntertainment #LaetaKalogridis https://t.co/qLH7vfCaUo

— Gal Gadot (@GalGadot) October 11, 2020