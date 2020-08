Florinda Meza revela por qué nunca tuvo hijos con Chespirito

MÉXICO.- La vida de los personajes del programa El Chavo del 8 siempre ha sido del interés de muchos, en este caso es Florinda Meza quien habló de sus secretos y reveló por qué nunca tuvo hijos con Chespirito.

Doña Florinda, como se le conocía en el programa, dijo que uno de los principales motivos era porque ‘El Chavo’ no quería tener problemas con sus otros hijos.

La actriz confesó que ella sí quería ser madre, pero se quedó con él pese a saber que eso no pasaría.

“Él me dijo que si hubiera conflicto entre los medios hermanos no lo soportaría, pues no toleraba la idea de que los medios hermanos no quisieran al “bastardo”, me pidió que no lo pusiera en ese dilema por favor”, aseguró.