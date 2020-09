Filtran videos íntimos de Shakira y Alejandro Sanz que confirmarían que existió un romance

Recientemente salieron a la luz varios videos donde se pueden ver a Shakira y Alejandro Sanz muy coquetos, dichos clips confirmarían que en el pasado existió un romance.

Hace aproximadamente 15 años, ambos cantautores estuvieron en boca de todos, ya que muchos afirmaban que había un romance secreto.

Esto debido a la gran química que tenían en sus videos musicales, principalmente en el video de la famosa canción “La Tortura”.

Ahora los rumores de un romance en ese entonces se desataron al salir a la luz tres videos, donde se ve a la colombiana coqueteando con el español.

En el primer video hablan sobre algunas canciones que Shakira le dedico a su pareja Antonio de la Rúa.

Y en el segundo video, Shakira aparece sentada en el umbral de un edificio donde Sanz aprovecha para continuar con los piropos.

