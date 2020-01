Filtran imágenes de la nueva película de “The Batman”

INGLATERRA.- La esperada película de “The Batman” dirigida por Matt Reeves ya está en filmación y se está grabando en las calles de Londres, o al menos eso es lo que indican las ambulancias, patrullas y camionetas de “Gotham” que recorren las calles de la ciudad.

Robert Pattinson, mejor conocido por su papel de Edward Cullen, en la saga de Crepúsculo, será quien le dé vida a “El caballero de la noche”; mientras que Colin Farrel interpretará a “El pingüino”, y Zoë Kravitz a “Gatúbela”

Just want to clear something up!

My pic on the left was taken at 12.30pm when they used a stand-in to set up the shot.

My pic on the right was taken at 3.30pm when filming was active and it’s clearly Robert Pattinson.

Trousers, boots, jacket all have differences 👍 pic.twitter.com/htYFo2onbr

— Wade Gravett (@WadeGrav) January 6, 2020