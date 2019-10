Fernando del Solar sale de “Venga la Alegría” por problemas de salud

CIUDAD DE MÉXICO.- El carismático conductor de “Venga la Alegría”, Fernando del Solar, salió del programa para atender algunos problemas de salud que le aquejan.

El conductor dijo que ha estado bajando mucho de peso y se preocupó porque hace algunos años padeció Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer.

“Hace unas cuantas semanas he empezado como a bajar y bajar de peso, y no entendía por qué. No les voy a mentir que estaba muy asustado, los fantasmas y los miedos de lo que en algún momento me pasó me estaban (persiguiendo)”.