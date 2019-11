Fallece Walter Mercado; lo que no sabías de su larga carrera televisiva

PUERTO RICO.-Murió el popular astrólogo puertorriqueño Walter Mercado Salinas o Shanti Ananda a los 87 años este sábado aproximadamente a las 9 de la noche en el Hospital Auxilio Mutuo de San Juan, Puerto Rico, aparentemente por una falla renal. La información la confirmó la vocera del hospital, Sofía Luquis.

Además, Omar Matos, el portavoz de la familia, confirmó la noticia:

“Lamentablemente, en horas de esta mañana recibí la llamada de una de sus sobrinas, Ivonne. Hasta ahora se presume que la muerte se debió a un aparente fallo renal. Murió acompañado de la familia, murió tranquilo”.

El asistente del excéntrico astrólogo, Willie Acosta, también confirmó el deceso de Walter a través de sus redes sociales, a quien definió como “su jefe y su hermano”.

“Es con un inmenso dolor en mi corazón y en mi alma notificarles (sic) la partida de mi querido jefe y hermano, Walter Mercado, a morar con Dios. Elevemos una plegaria al altísimo por su eterno descanso. Vivirás por siempre en nuestro corazón”.

Problemas de Salud

El enigmático psíquico Walter Mercado había tenido problemas de salud a principios de año debido a una caída que tuvo y que le fracturó la espalda.

“Los doctores me dijeron que estoy estupendo y me están atendiendo muy bien, fue algo muy simple una fracturita que tenía desde hace mucho tiempo. Ahora tengo un poco de tos en la garganta pero estoy en una curación total. Todo está muy bien, ya me siento bien, camino por la casa estupendamente y estoy trabajo en mis proyectos… Fue una fractura mínima, no tuvo gran importancia, hasta pude asistir al reconocimiento que me dieron. Estoy en óptimas condiciones tomando mucha agua, y me estoy curando poquito a poco”, declaró en una entrevista para una periódico local de su país natal.

Además,padecía de problemas cardíacos. En el 2012 fue trasladado a un hospital debido a un infarto, evento del cual él mismo declararía que “se había ido, visto a la muerte y volvió a la vida“.

¿Quién fue Walter Mercado?

La peculiar celebridad televisiva conocido sobre todo por su extravagancia y sus programas donde daba los horóscopos; programas con los que siempre terminaba con la frase “mucho, mucho amor” y cerraba con un beso hacia el público.

Nacido en Puerto Rico en 1932, se desarrolló como actor, bailarín, escritor y psíquico. Mercado asistió a la universidad en la cual obtuvo una especialización en pedagogía, psicología y farmacia, disciplinas de las que aprendió sobre la mente humana y las propiedades de las plantas medicinales.

En las artes escénicas se desenvolvió en el canto y la danza clásica, siendo compañero de baile de la comediante Velda González. Como actor participó en telenovelas de su país, en producciones como “Un adiós en el recuerdo” y “Larga distancia”; además, fundó una escuela de artes dramáticas llamada “Walter Actors Studio 64”.

Su carrera como astrólogo

A principios de la década de los 70, Walter Mercado inició su segmento de astrología en el programa “El show de las 12”, mismo que lo llevó a progresar en ese ámbito y darse a conocer. estudió astrología,tarot y ocultismo. Debido al éxito que obtuvo, tuvo su propio programa semanal de astrología en Telemundo.

El pasado agosto estuvo en Miami para recibir el reconocimiento “Mucho, Mucho Amor: 50 años de Walter Mercado” por su larga carrera. Para el evento se organizó una exhibición con parte del vestuario que lució como astrólogo.

Cambio de nombre

En octubre del 2010, como resultado de una batalla legal, perdió los derechos para explotar comercialmente su propio nombre y pasó a llamarse entonces Shanti Ananda.

“Tuve una revelación espiritual que recibí y que me dijo que de ahora en adelante me haré llamar Shanti Ananda, mi nombre auténtico en lo místico. Me decía el ser de luz que se me apareció que se necesita más gente de luz en el mundo como yo para ayudar”, explicó para una entrevista en su país acerca de su nuevo nombre.

“La gente va a entrar en la vibración como un sunami de paz, de felicidad, de amor en sus vidas. El público me conoce por 50 años. Es una reinvención de mi ser, ha surgido un nuevo maestro espiritual. Nada cambia, ahora tengo una actitud más espiritual, estoy más abierto a la luz de Dios y me siento más cercano a la gente”, añadió sobre la nueva etapa que estaba iniciando.

El comercial que grabó para la marca Doritos:

Te podría interesar: