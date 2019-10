Estos son los 5 videos musicales del momento en YouTube

Hoy te traemos las canciones que se están posicionando en los primeros lugares de visitas en YouTube para este fin de semana.

No te los pierdas, para que estés actualizado con lo que está sonando más en este momento.

El primer lugar se lo llevó Selena Gomez con su regreso a la música después de alejarse un rato de los reflectores por problemas de salud y tras su rompimiento definitivo con Justin Bieber.

And here’s my special gift to all of my ride or dies! I created this especially for you. Y’all have been through it all with me and I thank you for pushing me to be the best. Look At Her Now is out now. ❤️ https://t.co/aFDgALPxwl #ShotOniPhone #LookAtHerNow pic.twitter.com/cYBrStFt8f

— Selena Gomez (@selenagomez) October 24, 2019