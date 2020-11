Eleazar Gómez podría salir en libertad hoy

MÉXICO.- El actor Eleazar Gómez podría salir en libertad el día de hoy, luego de que sus abogados solicitaron una nueva audiencia para solicitar la suspensión del proceso.

Lo anterior fue explicado en una entrevista exclusiva para el programa Venga la Alegría por Jaime Carvajal, abogado de Tefi Valenzuela.

Luego de esa explicación, Carvajal afirmó que ellos buscarán por todos los medios que este escenario no sea posible, y que el actor reciba castigo por el delito que presuntamente cometió contra su pareja sentimental.

Por su parte, Tefi Valenzuela dijo en el programa Hoy que se siente preocupada de que Eleazar pueda salir de la cárcel.

Yo solamente espero que la justicia actúe de acuerdo a derecho, si me causaría quizás un poco de miedo… sí me dolería mucho ver que la justicia no puede salvaguardar nuestra integridad,”, expresó la cantante.