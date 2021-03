‘El Potro’ confirma su salida de Acapulco Shore y revela el porqué de su ausencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Caballero, mejor conocido como ‘El Potro’ dio detalles respecto a su salida del reality de MTV Acapulco Shore, pues hace unos días se anunció que no estará participando en la próxima temporada.

La información la dio a conocer a través del canal de YouTube Vaya vaya TV; comentó los detalles del porqué no estará participando en la última temporada de Acapulco Shore.

“Hay muchas cosas que tienen una fecha de caducidad, yo creo que las personas tienen que saber cerrar ciclos y saber cuando tienes algo que aportar y cuando ya no, la última temporada que yo grabé en Mazatlán me di cuenta que ya no estaba en el mismo canal, ni con la misma madurez que muchos de mis compañeros ”, explicó.

Durante la intervención, el exparticipante criticó la manera en que los productores están llevando al reality, ya que será muy diferente respecto a las temporadas pasadas.

“No me gustan muchos cambios, ni cosas que han hecho, pero eso ya no me compete ni me corresponde decidir, creo que ya es un tema administrativo y dentro de lo que cabe yo sigo siendo el talento y mi voz y mi voto, contará lo que tenga que contar al igual que el de todos mis compañeros”, agregó.