CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Cuántos septiembres hemos oído que es el mes del testamento y por no decidirnos, por pereza o por creer que falta mucho para morirnos no hemos hecho nada? De cuántos casos sabemos de familias que se llevaban muy bien y porque el papá o la mamá hicieron desidia y no hicieron testamento, quedaron peleadas para toda la vida. Cuántas familias, hermanos, tíos, primos, conocemos que están peleados por una herencia.

Si nos ponemos a pensar nadie en la familia quiere pleitos, y menos de estos pleitos que duran toda una vida; por eso hay que reflexionar y actuar para que nosotros no seamos la causa de ellos. Yo pienso que el que se muere sin dejar testamento no puede descansar en paz mientras su familia esté peleada por su causa de no dejar bien especificada su herencia.

Algunos pueden estar pensando: “no para lo poco que tengo”, pero sinceramente no importa lo poco o lo mucho que se tenga, cualquier cosita genera pleito; no hay que echarlo en saco roto, conozco personalmente hermanas que duraron peleadas por una vajilla, ¡sí, por unos platos! toda su vida; y también familias con mucho dinero que por gastar en abogados para obtener una herencia sin testamento se quedaron sin nada y peleados unos contra otros.

Hay que reflexionar y ver que hoy es el tiempo de organizarnos bien y de hacer el testamento. No es nada difícil hacerlo, solamente se debe acudir a un notario público, llevar una identificación oficial y no es necesario llevar las escrituras de las propiedades.

Hay entonces que aprovechar hoy este mes de septiembre, aprovechar los descuentos que están haciendo todos los notarios del país ya que están reduciendo sus honorarios hasta 50 por ciento y están ampliando sus horarios de atención.

Algunas recomendaciones son:

1- Hacer el testamento cuando se goza de salud.

2- Dejar muy claro cuáles bienes se tienen y a quienes van destinados.

3– Incluir todos los seguros, bienes, pólizas, inversiones. No dejar nada oculto.

4- Tener un cotitular de toda tu confianza en las cuentas del banco. Esto evita que los trámites se alarguen y que no se reciba el dinero en cuanto se abra el testamento.

5- Platicar en familia qué se desea hacer con los bienes, para evitar pleitos innecesarios cuando ya no estés.