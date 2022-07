El cambio físico de Brendan Fraser para The Whale

MÉXICO.- Brendan Fraser, a sus 53 años, protagoniza la película The Whale, dirigida por Darren Aronofsky.

El director neoyorquino con este largometraje se presentará en el próximo Festival de Venecia, a celebrarse del 31 de agosto al 10 de septiembre, y además competirá por el León de Oro.

La cinta está basada en la obra teatral de Samuel D. Hunter, en la que narra la vida de un profesor de literatura online; afectado de obesidad mórbida, pesa 270 kilos y vive recluido en su apartamento, situado en las afueras de Mormon Countr, Idaho. En un último intento por hacer las paces con su pasado y redimirse, intentará acercarse a su hija de 17 años con la que no mantiene contacto desde hace tiempo.

Para su protagonista, Aronofsky cuenta con el regreso al cine de Brendan Fraser, que a sus 53 años vuelve a asumir este rol en una película importante.

La última película de Fraser, con cierto renombre, fue el drama Medidas extraordinarias, que coprotagonizó en 2010 junto a Harrison Ford.

En The Whale (La ballena), se verá el maquillaje y prótesis de su caracterización, interpretando a un personaje de casi 300 kilos de peso.

Actualmente Brendan no luce como cuando participó en George de la selva, pero tampoco pesa los kilos que describen al personaje.

En el papel principal femenino, la hija del protagonista, será Sadie Sink, conocida por su personaje de Max en Stranger Things.

Y para conocer la nueva propuesta de Aronofsky, la productora A24 ha difundido una primera imagen de Fraser en la película, junto con otros fotogramas de las producciones que la compañía presentará en Venecia.

Premiering at the 79th Venice Film Festival 🇮🇹

• Darren Aronofsky's THE WHALE starring Brendan Fraser and Sadie Sink

• Joanna Hogg's THE ETERNAL DAUGHTER starring Tilda Swinton

• Ti West's PEARL starring Mia Goth pic.twitter.com/AxlAbhWDRo

— A24 (@A24) July 26, 2022