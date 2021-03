‘El Buki’ revelará todos sus secretos en un documental biográfico; descubre los detalles

CIUDAD DE MÉXICO.- Beatriz Solís, hija de Marco Antonio Solís ‘El Buki’, reveló durante el programa Sale el sol, que su padre tendrá un documental biográfico; el cantante se ha sabido mantener lejos de los escándalos, sin embargo, esta producción abordará temas como su salida de Los Bukis, su divorcio, entre otros aspectos.

‘El Buki’, es uno de los cantantes más queridos en América Latina, pues además de su gran talento vocal, sus canciones han sido grandes referentes del romanticismo para millones de personas.

Beatriz confirmó que este proyecto ya está en marcha; comentó que no conoce mucha información al respecto, pero que su padre le pidió colaborar con él, así que acudió a una entrevista.

La hija del intérprete comentó que hay muchos aspectos de la vida de ‘El Buki’, que sus seguidores desconocen, como su lado cómico y sus facetas como padre y abuelo:

“No sé exactamente cómo lo vayan a poner; yo me imagino que obviamente de su vida, pero no sé en qué aspecto. Mi padre es una persona muy privada, hay muchas cosas que el público no sabe de él: el lado chistoso, el lado de abuelo, de papá. Va a ser algo que le va a gustar mucho al público“, explicó.