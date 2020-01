Doblemente embarazada en viernes de cine

El director de cine Koko Stambuk trae en este filme una divertida historia que te hará reír a lo largo de 98 minutos.

El estreno de esta comedia en los cines cuenta la historia de una mujer muy atractiva, Cristina, la cual es protagonizada por Maite Perroni y quien a pocos días de casarse con Javier, el hombre de su vida por lo que decide festejar su despedida de soltera.

El destino y la vida la sorprenderán esa misma noche pues se encontrará con su ex novio de preparatoria, y después de unos excesivos tragos decide pasar la noche con él.

Lo que no sabe es que este pequeño desliz le traerá algunos problemas después de su boda.

Cristina deberá enfrentar la verdad pues el problemas no solo se desata cuando resulta embarazada y la única cuestión no es saber quién de los dos es el padre, sino que son mellizos, uno de su prometido y uno de su ex.

Tener una familia tan grande no era parte de sus planes y lo que pudo haber sido una bendición del matrimonio ahora se convierte en un verdadero desastre.