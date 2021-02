Dita Von Teese reacciona a acusaciones de abuso contra Marilyn Manson

ESTADOS UNIDOS.- Tras las declaraciones de Evan Rachel Wood sobre Marilyn Manson de abuso sexual y violencia domestica, Dita Von Teese, ex esposa del cantante se pronunció al respeto.

Dita Von Teese y Marilyn Manson mantuvieron un romance y estuvieron casados por casi dos años, sin embargo por infidelidades por parte del cantante se divorciaron.

Debido a las acusaciones de abuso sexual, la actriz decidió publicar un comunicado al respecto a través de su cuenta de Instagram.

Aclaró que en ningún momento ella vivió violencia o abuso por parte del cantante mientras estuvieron juntos.

La modelo dijo a sus seguidores que nunca vivió ningún tipo de agresión por parte de su ex esposo y que su separación fue por otros motivos.

“Por favor sepan que los detalles que se hicieron públicos, no coinciden con mi experiencia personal durante nuestros 7 años juntos como pareja. Si lo hubiera hecho, no me habría casado con él en diciembre del 2005. Me fui 12 meses después por infidelidad y abuso de drogas”.