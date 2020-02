Demi Lovato interpreta con éxito el himno nacional estadounidense

La intérprete Demi Lovato, se presentó con gran éxito al cantar el himno nacional de Estados Unidos antes del partido entre Kansas City y San Francisco en el Super Bowl LIV.

Después de recaer en las drogas en 2018 y estar en un estado crítico de salud, la cantante regresó a los escenarios la semana pasada en los Premios Grammy, al interpretar la canción “Anyone”, la cual escribiera cuatro días después de salir del hospital por una fuerte sobredosis.

