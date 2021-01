¿Cuánto ganarán las actrices de la nueva serie de “Sex and The City”?

CIUDAD DE MÉXICO.- HBO Max anunció el regreso de Sex and The City, con una nueva producción titulada “And Just Like That”. Contará con la presencia de tres de las cuatro protagonistas de la serie original.

La historia de estas mujeres vuelve a estar en boca de todos y, por supuesto, salió a relucir la cantidad de dinero que recibirían por esta nueva participación.

De acuerdo con Variety, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, estarían recibiendo un millón de dólares por episodio.

Quiere decir que, por lo 10 capítulos, recibirán nada menos que 10 millones de dólares, alrededor de 200 millones de pesos.

Además las actrices se sumarán al proyecto ostentando el título de productoras ejecutivas, algo que sólo había hecho Sarah Jessica Parker en las últimas temporadas de la serie y en las películas consecuentes.

¿Por qué Kim Cattrall no estará en la nueva serie?

Aunque HBO Max no dio una explicación concreta sobre Kim Cattrall, es muy posible que se deba al enfrentamiento público que mantiene desde hace años con Sarah Jessica Parker.

¿Qué podemos esperar de la nueva serie?

La plataforma digital detalló hoy en un comunicado que “And Just Like That”… explorará “la incluso aún más complicada realidad de la vida y la amistad” de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), ya todas ellas con más de 50 años.

“Crecí con estos personajes y estoy deseando ver cómo su historia ha evolucionado en este nuevo episodio, con honestidad, emotividad, humor y su amada ciudad que siempre las ha definido”, dijo Sarah Aubrey, que es la jefa de contenido original de HBO Max.

“And Just Like That”… contará con diez episodios de media hora de duración cada uno y comenzará a rodarse en Nueva York a finales de la primavera.

Con información de Milenio.