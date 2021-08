¿Cuáles son las implicaciones de que Instagram modifique su algoritmo?

Como usuarios de las redes sociales, es común que veamos algunos cambios en ellas, que son más notables cuando uno las ha dejado de usar en un buen tiempo. Si se toma en cuenta que Instagram es usada por mucha gente, no es de extrañar que la cambien con frecuencia. Lo último que hicieron fue darle la misma relevancia a las noticias que al contenido original. Este contenido se considera “original” porque no ha sido publicado en otras plataformas, así que normalmente aparece en el “muro” o “feed” de los usuarios. El motivo es que una foto o un video único atraerá a las personas, puesto que no estará en otros lados (claro está, con el pasar de las horas sí llegará a otras páginas). En otras palabras, se incentivaba la originalidad y la creatividad de los creadores de contenido, premiándolos con ubicarlos en lugares de relevancia. Tomemos en cuenta las “historias” que vinieron a aparecer hace unos pocos años y se representan por unos círculos con publicaciones de corta duración. Eso no formaba parte de las versiones anteriores de esta app, mucho menos de las iniciales, por lo que se impulsó recientemente.

¿Qué control tienen los usuarios?

A decir verdad, es casi nulo, debido a que ningún usuario es dueño de la app (a excepción de los fundadores). Lo último que modificaron en la red social antes mencionada es que los usuarios podían ocultar la cantidad de likes que recibían en una publicación, lo que resultaba en que debajo de la imagen apareciera que a ciertas personas les gustó "y a otros", tal cual como expresa literalmente. Sinceramente, aún persisten muchas dudas sobre la seguridad de la app y el funcionamiento del algoritmo, que no es más que el software que decide el contenido a mostrar para cada usuario, de acuerdo a su perfil y a sus preferencias. Eso significa que el control lo tiene el algoritmo en casi un 100%. Lo demás depende de la directiva y los empleados que tomen decisión en la empresa. Para saber más de cómo controlan los algoritmos, es posible revisar este contenido.

¿Cómo ha sido la respuesta de los usuarios?

En los medios se encuentran varios reportes que arrojan luces sobre la recepción de los usuarios, dejando en evidencia distintas reacciones. Desde rechazo hasta desconcierto, pasando por incertidumbre y sorpresa. No obstante, al final del día las personas no tienen otra opción que seguir utilizándola, así no estén de acuerdo con los cambios más recientes. Vale recordar que su uso es gratuito, pero está supeditado a la aceptación de los términos de servicio. Por lo que a final de cuentas, la empresa decide cómo manejar su app, de acuerdo a su conveniencia. Queda de parte de todos adaptarse a las reglas, en caso de que quieran seguir ahí o migrar a otras redes sociales.