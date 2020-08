Confirman que el hijo de Cuauhtémoc Blanco participará en MasterChef México

CIUDAD DE MÉXICO.- La chef Betty Vázquez confirmó en entrevista con Flor Rubio para el programa de radio “Fórmula Espectacular” que Cuauhtémoc Blanco Santoyo participará en MasterChef México.

Betty Vázquez también comentó que le tomó por sorpresa saber que fuera el hijo del gobernador de Morelos.

“El niño ha sido tan honesto en no decir de quién es hijo, en no decir mi papá es esto. Pasó su entrevista, primero con un video original y bien hecho. Segundo me lo pasan a mí y pasan su entrevista conmigo y yo lo califico, pero lo que menos me imaginé es que es hijo de un deportista famoso que es gobernador”.