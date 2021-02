Con 154 canciones, Paul McCartney contará su vida en su autobiografía

NUEVA YORK.- El cantante Paul McCartney contará su vida por medio de 154 canciones con las que formará su autobiografía titulada ‘The Lyrics: 1956 the Present’, misma que publicará próximamente.

El músico británico narrará su vida desde su adolescencia, el momento en el que se unió a John Lennon para colaborar en el grupo The Beatles, hasta su trabajo como solista.

"The one thing I’ve always managed to do, whether at home or on the road, is to write new songs" – Paul

In this extraordinary book, Paul recounts his life and art through the prism of 154 songs.#PaulMcCartneyTheLyrics is out November 2nd. Pre-order: https://t.co/Uq62h0y9vN pic.twitter.com/8AlV88xCfY

