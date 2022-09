En redes sociales, los internautas encontraron un video en el que Christian Nodal reniega de su familia: ‘Nunca me regalan nada’.

Christian Nodal es uno de los cantantes de música regional mexicana más populares en el país, sin embargo en los últimos meses, se ha sabido más por sus polémicas que por sus nuevos temas o por su gira Forajido.

Desde filtrar conversaciones con su exprometida Belinda, hasta armar una discusión con el regatoneo J Balvin por que éste se burló de sus tatuajes en el rostro de Nodal.

Ahora, el interprete de Adiós amor, esta en medio de la polémica, ya que algunos internautas revivieron un clip de un comentario hecho durante una de sus populares transmisiones en vivo del cantante.

En el video Christian Nodal, reacciona contra su familia por supuestamente nunca darle un regalo.

Nodal se encontraba en una llamada mientras estaba en una transmisión en vivo, cuando aprovechó para sacar a la luz algunos “problemas familiares“.

“Mi carro de los sueños era jeep, güey. ¿A quién crees que le regalaron el pinch… jeep en sus 15 años? ¡A mi hermana! Wey, a mi nunca me regalaron ni un pin… celular. Siempre me la tuve que pelar para conseguir todo lo que quería”, mencionó.

Lo que más le molestó al cantante, es que sus papás sí han tenido detalles con sus hermanos y con él no:

“A estos morritos les regalan todo: a Amely le regalar todo. Hasta hoy en día, a mí no me regalan nada, carnal, nada”.

Nodal comentó que él siempre da regalos lujosos a su familia y por eso le parece indignante no recibir lo mismo.

“Yo no quiero que me regalen ya un carro, ni nada de eso. Sólo un pinche detalle de ‘ay, mi hijo, te quiero’, algo simbólico. Yo siempre les regalo cosas bien pasadas de lanza, güey, por eso me agüito”, expresó Nodal.